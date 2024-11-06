В Бухаре девушка, работавшая проституткой, намеренно заражала мужчин ВИЧ-инфекцией

История началась с того, что девушка в 2012 году была поставлена на учет как носитель ВИЧ в местном центре по борьбе с инфекцией. Ее неоднократно предупреждали о правовых последствиях за передачу инфекции другим людям. Тем не менее, она продолжала вести свою деятельность, игнорируя предостережения. С 4 по 11 сентября текущего года она неоднократно вступала в контакт с мужчинами, которые теперь могут быть под угрозой заражения.
Как сообщается, мотивом девушки могла стать месть, связанная с личными причинами: по предварительной версии, она считала своих клиентов неверными мужьями и, возможно, таким образом вымещала свое недовольство.
По факту распространения опасного заболевания возбуждено уголовное дело по статье 113 (распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД) Уголовного кодекса. В рамках расследования проводятся оперативные проверки и следственные действия, чтобы установить, не пострадали ли другие лица, контактировавшие с обвиняемой.