В Бухаре девушка, работавшая проституткой, намеренно заражала мужчин ВИЧ-инфекцией

История началась с того, что девушка в 2012 году была поставлена на учет как носитель ВИЧ в местном центре по борьбе с инфекцией. Ее неоднократно предупреждали о правовых последствиях за передачу инфекции другим людям. Тем не менее, она продолжала вести свою деятельность, игнорируя предостережения. С 4 по 11 сентября текущего года она неоднократно вступала в контакт с мужчинами, которые теперь могут быть под угрозой заражения.