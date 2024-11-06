Врачи спасли недоношенного младенца с тяжёлым пороком сердца в Иркутске

«Новорожденного доставили в больницу через несколько часов после внебольничных стремительных родов. Ребёнок весил 2,4 килограмма. Его состояние быстро ухудшалось — нарастала одышка и сердечная недостаточность», — рассказали АиФ-Иркутск в правительстве. Во время обследования медики обнаружили, что у крохи четыре легочные вены от обоих легких соединяются в один широкий сосуд-коллектор, который не срастается с левым предсердием. Он соединился с венозной системой организма через большую вену. В результате у ребёнка нарушился приток крови из легких.