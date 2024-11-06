В Норильске раскрыли убийство 16-летней давности

Выяснилось, что в апреле 2008 года потерпевший передал в дар сожителю своей дочери 200 акций предприятия, а спустя некоторое время потребовал расторгнуть договор дарения и заключить договор займа. Мужчина хотел сохранить акции и пошел на убийство дарителя. Сделал это в гараже, после чего скрылся. На следующий день вернулся в гараж, забрал тело и сбросил в котлован в безлюдном месте, затем закопал.