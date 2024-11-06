В Норильске раскрыли убийство 16-летней давности

Жителя Норильска будут судить за убийство, совершенное 16 лет назад. Об этом рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В апреле 2008 года в полицию Норильска поступило сообщение от местной жительницы о безвестном исчезновении её 48-летнего отца. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело, но расследование тогда ни к чему не привело.
В 2024 году дело было вновь изучено, свидетели повторно допрошены. Появились новые детали. Следователям удалось установить причастность 49-летнего жителя Норильска к убийству.
Выяснилось, что в апреле 2008 года потерпевший передал в дар сожителю своей дочери 200 акций предприятия, а спустя некоторое время потребовал расторгнуть договор дарения и заключить договор займа. Мужчина хотел сохранить акции и пошел на убийство дарителя. Сделал это в гараже, после чего скрылся. На следующий день вернулся в гараж, забрал тело и сбросил в котлован в безлюдном месте, затем закопал.
Обвиняемого будут судить по статье об убийстве.
Ранее сообщалось о том, что в Абакане задержали подозреваемого, который до смерти избил оппонента.