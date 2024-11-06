Суд вынес приговор жителю Пермского края, до смерти забившему женщину

Речь идёт о трагедии, которая случилась в Березниках. Следствие установило, что пьяный местный житель избил женщину, нанеся ей тяжёлые травмы. Уточняется, что мужчина не менее шести раз ударил пострадавшую по голове и нанёс ей ещё 23 удара по другим частям тела. После избиения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась.