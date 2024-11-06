Суд вынес приговор жителю Пермского края, до смерти забившему женщину

Суд вынес приговор мужчине из Пермского края, который до смерти забил женщину, сообщает прокуратура региона.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в Березниках. Следствие установило, что пьяный местный житель избил женщину, нанеся ей тяжёлые травмы. Уточняется, что мужчина не менее шести раз ударил пострадавшую по голове и нанёс ей ещё 23 удара по другим частям тела. После избиения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Заседание по делу прошло в Березниковском городском суде с участием присяжных заседателей. Инстанция признала мужчину виновным.
«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Пермского края.
Сейчас приговор суда ещё не вступил в законную силу.