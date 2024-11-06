Новосибирец зарезал товарища в новогоднюю ночь

Все произошло 31 декабря 2023 года. 33-летний осужденный в компании своего 28-летнего приятеля распивал спиртные напитки у себя дома. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома нанес потерпевшему не менее 10 ударов ножом в область туловища, от чего последний скончался.