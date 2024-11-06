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Новосибирец зарезал товарища в новогоднюю ночь

Празднование Нового года закончилось трагедией для одного из жителей города Обь — под бой курантов он встретил свою смерть.

Житель города Обь признан виновным в убийстве знакомого.

Все произошло 31 декабря 2023 года. 33-летний осужденный в компании своего 28-летнего приятеля распивал спиртные напитки у себя дома. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома нанес потерпевшему не менее 10 ударов ножом в область туловища, от чего последний скончался.

Обским городским судом Новосибирской области вынесен приговор в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

С учетом позиции прокурора города Бориса Мосина суд назначил виновному 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Екатерина СОСНИНА.