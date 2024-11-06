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8-летней свердловчанке выплатят 200 тысяч за травму на детской площадке

Девочку придавило перевернувшейся скамейкой во время прогулки.

Источник: Reuters

В поселке Белоярский после прокурорской проверки ребенку, получившему травму на летней детской оздоровительной площадке, выплатят компенсацию морального вреда. «Во время игры ребенок сел на скамейку, которую закрепили ненадлежащим образом. В результате перевернувшейся скамейкой придавило ребенка. Вожатыми школьного отряда оказана первая помощь, медицинскими работниками у ребенка диагностированы травмы, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Суд взыскал с образовательной организации в пользу 8-летней девочки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. С данным решением не согласился межрайонный прокурор и принес на него апелляционного представление.

В итоге Свердловский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда до 200 тысяч рублей.