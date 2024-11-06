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Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло в Гомеле

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 18.50 5 ноября водитель «Киа» ехал по ул. Полесской в направлении ул. Б. Хмельницкого. По предварительной информации, мужчина неправильно выбрал скорость и врезался в остановившийся на светофоре в крайней левой полосе автомобиль «Митсубиши», который от удара отбросило на впереди стоящий «Фольксваген». После этого «Киа» врезался в стоящий на светофоре в средней полосе «Форд», а также в другой «Форд» в крайней правой полосе.

В результате ДТП водителя «Митсубиши» доставили в больницу. Мужчину осмотрели и отправили домой.