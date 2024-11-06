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Почти 8 тонн БАДов незаконно хотели ввезти в Беларусь

Литовский перевозчик хотел ввезти в Беларусь 7,5 тонн биологически активных добавок, но не задекларировал их, пишет пресс-служба ГТК.

Уточняется, что грузовой автомобиль Mercedes следовал из Германии. На территорию ЕАЭС авто въезжало через пункт пропуска «Козловичи».

При досмотре брестские таможенники обнаружили, что более 60 тысяч упаковок БАДов, которые находились в грузовом отсеке, не были заявлены в сопроводительных документах.

Их стоимость была больше 2,1 млн рублей, неуплата таможенных платежей могла составить более 25 000 рублей.

В отношении перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.