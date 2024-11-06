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В Башкирии из-за непогоды может задерживаться общественный транспорт

В минтрансе Башкирии предупредили о возможных задержках общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии и Уфы предупредили о возможных задержках общественного транспорта. Отклонение от графика связано с ухудшением погодных условий, объяснили в Минтрансе республики.

Сейчас на дорогах работают дорожные службы, которые ликвидируют снежные заносы и накаты. Напомним, что с утра из-за выпавшего снега в Уфе образовались пробки в 10 баллов.

— Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, не выполнять резких маневров, — обратились к водителям и пешеходам в минтрансе РБ.

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