В Башкирии из-за непогоды может задерживаться общественный транспорт

Жителей Башкирии и Уфы предупредили о возможных задержках общественного транспорта. Отклонение от графика связано с ухудшением погодных условий, объяснили в Минтрансе республики.
Сейчас на дорогах работают дорожные службы, которые ликвидируют снежные заносы и накаты. Напомним, что с утра из-за выпавшего снега в Уфе образовались пробки в 10 баллов.
— Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, не выполнять резких маневров, — обратились к водителям и пешеходам в минтрансе РБ.
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