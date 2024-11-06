Полиция расследует массовое надругательство над могилами на Кубани

Вандалы разбили несколько могил на кладбище в Краснодарском крае. Полицейские Тихорецкого района возбудили уголовное дело об осквернении могил, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
5 ноября 10 часов утра у правоохранителей появилась информация о повреждении памятников на кладбище в станице Архангельской. Следственно-оперативная группа, выявила 53 факта повреждения надгробных сооружений.
Уголовное дело об осквернении могил расследуют полицейские в Тихорецком районе. Фото: t.me/kub_mash.
Уголовное дело об осквернении могил расследуют полицейские в Тихорецком районе. Фото: t.me/kub_mash.
Уголовное дело об осквернении могил расследуют полицейские в Тихорецком районе. Фото: t.me/kub_mash.
Уголовное дело об осквернении могил расследуют полицейские в Тихорецком районе. Фото: t.me/kub_mash.
Уголовное дело об осквернении могил расследуют полицейские в Тихорецком районе. Фото: t.me/kub_mash.
Уголовное дело об осквернении могил расследуют полицейские в Тихорецком районе. Фото: t.me/kub_mash.
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Ведется расследование по уголовному делу «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», следователи проводят занимаются поиском лиц, причастных к данному преступлению.