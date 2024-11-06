На пенсионера из Новосибирска мошенники оформили кредит под 67% годовых

Прокуратура Новосибирска оказала помощь пенсионеру, который столкнулся с мошенничеством. На его имя был оформлен кредит на сумму 100 тысяч рублей под 67% годовых.
75-летний Юрий Кравченко обратился в полицию после того, как его обманули мошенники. Они взяли у него деньги и исчезли.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В адрес банка был предъявлен иск о признании кредитного договора недействительным.
В итоге договор был расторгнут, и пенсионер был освобожден от необходимости выплачивать займ.
Напомним, что жители Новосибирска заметили необычное явление в небе.