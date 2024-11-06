Новосибирский пограничник получил взятку за въезд сирийцев

В Новосибирске избрали меру пресечения в отношении гражданина России Таские Бадереддина, подозреваемого в даче взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК). Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте» 6 ноября.
По версии следствия, в сентябре в аэропорту Толмачево мужчина предложил пограничнику 65 тысяч рублей, чтобы он пропустил двух сирийцев в Россию. В конце октября его задержали.
— Постановлением суда подозреваемому Таские избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря 2024 года. В случае, если до 10 ноября 2024 года по делу не будет предъявлено обвинение, мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене, — поделились служители Фемиды.
Постановление в законную силу не вступило.
Арина ВЛАСЕНКО.