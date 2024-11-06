Новосибирский пограничник получил взятку за въезд сирийцев

— Постановлением суда подозреваемому Таские избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря 2024 года. В случае, если до 10 ноября 2024 года по делу не будет предъявлено обвинение, мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене, — поделились служители Фемиды.