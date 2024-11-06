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Массовое ДТП с пятью автомобилями случилось в Гомеле 5 ноября

ДТП с участие пяти автомобилей произошло в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с пятью автомобилями случилось в Гомеле 5 ноября. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

«В Гомеле произошло ДТП с участием пяти машин», — сказано в сообщении.

Сообщается, что 5 ноября, во вторник, около 18.50 27-летний водитель, находившийся за рулем машины Kia, ехал по улице Полесской в сторону улицы Б. Хмельницкого. Согласно предварительным данным, по причине неправильно выбранной скорости, водитель врезался в остановившийся на светофоре в крайней левой полосе Mitsubishi. От удара машину отбросило на Volkswagen, который стоял впереди.

В ведомстве отметили, что после этого Kia врезалась в стоящий на светофоре в средней полосе Ford, а также в Ford, который стоял в крайней правой полосе. Говорится, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi был доставлен в больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи его отпустили домой.

Тем временем в Бресте водитель Seat поворачивал и сбил девятилетнего ребенка на переходе.

Кстати, МНС сказало про изменения в уплате транспортного налога в Беларуси в 2025 году.

Ранее белорусский онколог сказал о развитии рака и сахарного диабета из-за вейпов.