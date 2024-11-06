Массовое ДТП с пятью автомобилями случилось в Гомеле 5 ноября

В ведомстве отметили, что после этого Kia врезалась в стоящий на светофоре в средней полосе Ford, а также в Ford, который стоял в крайней правой полосе. Говорится, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi был доставлен в больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи его отпустили домой.