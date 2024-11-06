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В Геленджике растет количество отравившихся грибами

В Геленджике растет количество отравившихся грибами. Об этом сообщила заместитель главы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова.

В настоящее время начался период собирательства грибов. За это время в медицинские учреждения более 10 человек обратились с жалобами после употребления грибов.

Как рассказал заместитель главного врача городской больницы Роман Кондратенко, трое пострадавших попали в реанимацию. Двое пациентов находятся в краевых учреждениях с тяжелым отравлением. Среди пострадавших есть беременная девушка и 22-летний молодой человек.

Во время отравления грибами пострадавший сталкивается с почечной и печеночной недостаточностью. Причиной отравления становятся царские грибы. Нередко попадаются ложные грибы, а также опята.