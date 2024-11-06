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Девятиклассник пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге

Пострадавшего школьника госпитализировали в больницу в Сестрорецке.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 ноября у дома № 82 на улице Большая Горская в Сестрорецке 14-летний школьник вышел из автобуса. Буквально через несколько секунда его сбил Merсedes, за рулем которого сидел 26-летний мужчина. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Пострадавшего госпитализировали в местную больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму живота и груди, — уточнило агентство.

Более того, по информации журналистов, ученик девятого класса пережил остановку сердца и клиническую смерть. К счастью, врачам удалось спасти подростка, а полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, днем ранее, 4 ноября, на набережной Обводного канала Volkswagen не уступил дорогу Audi, из-за чего две иномарки столкнулись. В результате бригада скорой помощи госпитализировала трех пассажиров, еще один, к сожалению, скончался на месте.