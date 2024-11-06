Девятиклассник пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге

Вечером 5 ноября у дома № 82 на улице Большая Горская в Сестрорецке 14-летний школьник вышел из автобуса. Буквально через несколько секунда его сбил Merсedes, за рулем которого сидел 26-летний мужчина. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».