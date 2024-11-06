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Жители Уфы вытащили из сугроба застрявший пассажирский автобус

Автобус № 75 увяз в снегу, резко выпавшим за ночь в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе резко обрушившийся за ночь снегопад устроил настоящий дорожный коллапс. С самого утра город встал в огромных пробках и заторах. Ситуация была оценена аж в 10 баллов!

Поволноваться пришлось из-за опозданий на работу не только водителям авто, но и пассажирам общественного транспорта. Так, например, 75-й популярный маршрут просто застрял в сугробе. Автобус увяз в снегу и не мог дальше продолжить свой путь. На помощь водителю транспорта пришли отзывчивые пассажиры и горожане, стоявшие на остановке. Они всей толпой навалились на автобус и помогли выехать ему на дорогу.

— Ну, как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить, — шутят уфимцы.

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