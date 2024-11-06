Деньги брала, а «услуги» не оказывала: в Приморье экс-чиновница обманывала взяточников

Свои услуги 37-летняя женщина предложила компаниям, которые занимались перевозками морепродуктов. В обмен на «пожертвования» она пообещала им помощь в подготовке ветеринарных сертификатов, а также ускоренное и беспроблемное прохождение контрольных мероприятий при вывозе продукции.