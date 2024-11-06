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Деньги брала, а «услуги» не оказывала: в Приморье экс-чиновница обманывала взяточников

В Приморье бывшая инспектор Россельхознадзора пойдет под суд за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье под суд пойдет бывшая инспектор Россельхознадзора, которая решила дополнительно подзаработать за счет своей должности. Она за деньги обещала предпринимателям помочь в прохождении проверок, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Свои услуги 37-летняя женщина предложила компаниям, которые занимались перевозками морепродуктов. В обмен на «пожертвования» она пообещала им помощь в подготовке ветеринарных сертификатов, а также ускоренное и беспроблемное прохождение контрольных мероприятий при вывозе продукции.

Всего с января 2020 по март 2024 года таким образом она «заработала» больше полутора миллионов рублей.

Правда, обещанные «услуги» предприниматели так и не получили, так как инспектор по долгу службы не имела никакого отношения к тем действиям, которые обещала.

Поэтому, когда подробности ее деятельности стали известны, следователи завели на нее дело о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Расследование уже завершено и с обвинительным заключением прокурора отправлено в суд.

Предприимчивой экс-инспектору грозит до шести лет лишения свободы.