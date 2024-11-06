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Два большегруза столкнулись на трассе в Тайшетском районе

Водитель авто получил травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе 5 ноября 2024 около 15:00 произошло авария с участием двух большегрузов. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все на трассе Р-255 «Сибирь».

По предварительной информации, 35-летний водитель Dong Feng выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым авто марки skania, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

Правоохранители начали проверку. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— В дорожно-транспортном происшествии водитель грузовика Dong Feng получил травмы, его отвезли в больницу, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут правовое решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 30-летний водитель иномарки врезался в арт-объект «Лампочка» в Иркутске. Мужчина самостоятельно пришел в отделение, на него составили три административных протокола.