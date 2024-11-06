Омского предпринимателя, обманувшего сироту, признали виновным в мошенничестве

В этом слово свое Бондаренко сдержал, вступить в наследство помог. Вот только после этого квартира была продана, а почти вся сумма с продажи под разными предлогами перешла Бондаренко. Саша не получил ни копейки. Подробнее об этой истории «КП-Омск» писала здесь.