Омского предпринимателя, обманувшего сироту, признали виновным в мошенничестве

Кировский районный суд вынес приговор по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве предстал известный омский предприниматель Юрий Бондаренко, обманувший сироту Сашу Арбузова.
Он пообещал парню с определенными ментальными особенностями помощь во вступлении в наследство — квартиру Саше завещал муж его бывшей воспитательницы, супруги относились к сироте как к родному сыну.
В этом слово свое Бондаренко сдержал, вступить в наследство помог. Вот только после этого квартира была продана, а почти вся сумма с продажи под разными предлогами перешла Бондаренко. Саша не получил ни копейки. Подробнее об этой истории «КП-Омск» писала здесь.
Сам Юрий Бондаренко на протяжении всего суда и следствия своей вины упорно не признавал. Однако суд посчитал ее доказанной. Ранее не судимого предпринимателя приговорили к трем годам принудительных работ.
Также по решению суда Бондаренко должен возместить Саше Арбузову причиненный материальный ущерб — 557 500 рублей. По решению суда взыскание будет обращено на арестованный по этому делу шикарный джип предпринимателя — тот самый, на котором он возил подписывать хитрые бумаги ничего не понимающего в этом сироту.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.