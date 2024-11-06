Уфимка пострадала во время визита в косметологический кабинет

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у одной из пациенток врача после несложной процедуры начался некроз тканей лица и зоны декольте. Оказалось, что косметолог доверила провести процедуру мезотерапии своей помощнице. Когда у пациентки появились проблемы со здоровьем востребованный врач не нашла возможности записать ее на повторный прием.