Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о попытке отравления курсантов в Армавире направлено в суд

Дело о попытке отравления курсантов в Армавире направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, в 2022 году 34-летний уроженец Мелитополя стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудниками спецслужб Украины. От них он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского авиаучилища. За это мужчине обещали заплатить 400 тысяч рублей, но деньги он так и не получил.

Обвиняемый приехал в Армавир и передал отравленный торт и алкоголь с курьером в ресторан, где проходила встреча летчиков. Однако те не стали пробовать «подарок» и передали его в полицию.

Ранее мы сообщали, что в отношении уроженца Мелитополя Армавирский городской суд избрал меру ресечения в виде заключения под стражу.