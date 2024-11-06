Дело о попытке отравления курсантов в Армавире направлено в суд

По версии следствия, в 2022 году 34-летний уроженец Мелитополя стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудниками спецслужб Украины. От них он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского авиаучилища. За это мужчине обещали заплатить 400 тысяч рублей, но деньги он так и не получил.