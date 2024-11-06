Приговор экс-министру Нижегородской области Исаевой оставили в силе

Защитник осужденной просил суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, и уменьшить размер штрафа.
Напомним, Наталью Исаеву арестовали в апреле прошлого года по обвинению в коррупции. Суд вынес приговор чиновнице в виде 4,5 лет тюремного заключения, штрафа в размере 11 миллионов рублей и запрета занимать государственные должности на семь лет. Однако Исаева и ее защита считали, что наказание является чрезмерно строгим, и попытались оспорить это решение.
Кассационный суд не нашел недопустимости приговора и отклонил жалобу.
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