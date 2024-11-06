Приговор экс-министру Нижегородской области Исаевой оставили в силе

Напомним, Наталью Исаеву арестовали в апреле прошлого года по обвинению в коррупции. Суд вынес приговор чиновнице в виде 4,5 лет тюремного заключения, штрафа в размере 11 миллионов рублей и запрета занимать государственные должности на семь лет. Однако Исаева и ее защита считали, что наказание является чрезмерно строгим, и попытались оспорить это решение.