Аферу при реконструкции объекта РЖД вскрыли в Волгоградской области

По данным ведомства, речь идет о реализации инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Трубная — Верхний Баскунчак — Аксарайская Приволжской железной дороги. Удлинение путей на станции Волжский (Трубная)». Волгоградская транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения бюджетного и градостроительного законодательства выявила нарушения, которые и привели к возбуждению уголовного дела.
— Установлено, что ОАО «Российские железные дороги» с АО «РЖДстрой» заключены договоры на строительство вышеуказанного объекта. В ходе осуществления надзорных мероприятий должностными лицами приняты и оплачены фактически невыполненные работы по устройству фундаментов, оснований под тротуары, асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, пожарных гидрантов на общую сумму более 790 тыс. рублей, — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в транспортной прокуратуре.