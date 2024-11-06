Аферу при реконструкции объекта РЖД вскрыли в Волгоградской области

Прокуроры вскрыли факт мошенничества в ходе реализации инвестиционного проекта по реконструкции участка железной дороги в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Южной транспортной прокуратуре, по материалам надзорной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).