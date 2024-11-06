Появилось видео с места взрыва газа в Нововоронеже

В социальных сетях появилось видео с места взрыва бытового газа в Нововоронеже. На кадрах видно дым, столбом идущий с балкона второго этажа дома, заваленный обгоревшим мусором двор и работающих на месте происшествия спасателей. Взрыв произошел в ночь на среду, 6 ноября, на втором этаже девятиэтажного дома по улице Набережной, 22а и вызвал сильный пожар. Один человек погиб, четверо пострадали.