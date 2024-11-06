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Появилось видео с места взрыва газа в Нововоронеже

Инцидент произошел в 9-этажном доме по улице Набережной.

Источник: Нововоронеж🥇 — Telegram

В социальных сетях появилось видео с места взрыва бытового газа в Нововоронеже. На кадрах видно дым, столбом идущий с балкона второго этажа дома, заваленный обгоревшим мусором двор и работающих на месте происшествия спасателей. Взрыв произошел в ночь на среду, 6 ноября, на втором этаже девятиэтажного дома по улице Набережной, 22а и вызвал сильный пожар. Один человек погиб, четверо пострадали.

Как сообщало РИА «Воронеж», сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 2:20. Огонь повредил три квартиры. Эвакуированы жители одного подъезда: 32 человека, среди них один ребенок. Для эвакуированных организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса «Атом-Арена». Пожар ликвидировали в 4:22.

Все оперативные службы находятся на месте. Для оперативной ликвидации последствий пожара в многоэтажном доме в Нововоронеже ввели режим чрезвычайной ситуации.

МЧС