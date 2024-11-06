Найденного в «Кольцово» узбека-нарушителя отправили на родину

4 ноября при патрулировании аэропорта «Кольцово» сотрудники транспортной полиции задержали в терминале «Б» уроженца Узбекистана, который нарушил режим пребывания на территории России, а в аэропорту оказался, чтобы проводить в полет своего знакомого.