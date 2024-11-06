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Найденного в «Кольцово» узбека-нарушителя отправили на родину

В аэропорту «Кольцово» транспортная полиция привлекла к ответственности 31-летнего нарушителя миграционного законодательства РФ.

Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, суд назначил.

31-летнему уроженцу Узбекистана наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей и административное выдворение за пределы России.

4 ноября при патрулировании аэропорта «Кольцово» сотрудники транспортной полиции задержали в терминале «Б» уроженца Узбекистана, который нарушил режим пребывания на территории России, а в аэропорту оказался, чтобы проводить в полет своего знакомого.

Срок пребывания иностранца в РФ закончился 24 августа, мужчина трудился разнорабочим на территории региона без патента и вида на жительство.

Транспортные полицейские доставили его в дежурную часть ЛО МВД России в «Кольцово» и составили протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ».

5 ноября материал направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Суд назначил мужчине штрафа — 2 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ.

По данным на начало ноября, 2,9 тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области с начала 2024 года, сообщили в региональном ГУФССП России.

«В 2024 году выдворено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ», — заявили в ведомстве.