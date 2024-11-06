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Водитель сбил девятилетнего ребенка на проспекте Гагарина

Мальчика с травмами доставили в детскую областную больницу.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Водитель сбил школьника на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде и скрылся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, ДТП произошло около дома № 12 на проспекте Гагарина вечером 5 ноября. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В это время проезжал автомобилист, который сбил мальчика и скрылся с места преступления.

С травмами ребенка доставили в детскую областную больницу. По данному происшествию проводится проверка.