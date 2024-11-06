Водитель сбил девятилетнего ребенка на проспекте Гагарина

По информации ведомства, ДТП произошло около дома № 12 на проспекте Гагарина вечером 5 ноября. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В это время проезжал автомобилист, который сбил мальчика и скрылся с места преступления.