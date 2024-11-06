9-летняя девочка упала с канатной дорожки и получила травмы в Ангарске

Правоохранители нашли в сети публикацию о том, что 1 сентября 2024 в Ангарске 9-летняя девочка упала на детской площадке с подвесной канатной дорожки. Ребенок получил травмы, пришлось обращаться за помощью в больницу. Как рассказали КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, сейчас начали проверку.
— Следователи установят причины и условия произошедшего, проанализируют необходимую техническую и организационно-распорядительную документацию по эксплуатации детских площадок. По результатам примут процессуальное решение, — рассказывают в пресс-службе комитета.
Прокуратура региона проконтролирует проверку и оценит законность принятых решений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 73-летней пенсионерке из Приангарья стало плохо во время похода. Спасатели нашли женщину в зимовье, отвезли до ж/д станции и передали врачам.