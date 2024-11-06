О преступлениях в сфере ЖКХ рассказали свердловские полицейские

По словам Горелых, следствие по шести из них уже завершено, материалы переданы в суд. Так, в Екатеринбурге в период с мая 2022 года по декабрь 2023 года в одной из коммерческих компаний в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области» было похищено более 1 млн рублей.
«При подведении ежеквартальных итогов служебной деятельности территориальных ОВД руководством главка детально анализируются наработки оперуполномоченных и следователей, ставятся конкретные задачи по активизации работы в сфере ЖКХ.
Ранее уже сообщалось о резонансном ЧП в Первоуральске, где совсем недавно в колонию строгого режима сроком на 4 года по решению суда отправлено должностное лицо местного водоканала именно за подобные аферы», — отметил полковник Горелых.
Ранее ЕАН писал, что Первоуральский городской суд вынес приговор заместителю директора местного водоканала Сергею Матафонову. Он был признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
Как сообщили ЕАН в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Матафонов получил в 2019 году 750 тыс. рублей от предпринимателя за покровительство ему при реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Суд приговорил Сергея Матафонова к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей.