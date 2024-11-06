О преступлениях в сфере ЖКХ рассказали свердловские полицейские

По словам Горелых, следствие по шести из них уже завершено, материалы переданы в суд. Так, в Екатеринбурге в период с мая 2022 года по декабрь 2023 года в одной из коммерческих компаний в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области» было похищено более 1 млн рублей.