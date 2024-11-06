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Врачи Уфы спасли беременную женщину с редким заболеванием сердца

В Уфе врачи помогли беременной женщине с редким заболеванием.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе у женщины на поздних сроках беременности обнаружили сердечную недостаточность. Жительница Башкирии пожаловалась врачам на отдышку и слабость при движении и медики сразу заподозрили серьезное заболевание, которое встречается в одном случае из 3000.

В кардиоцентре женщину обследовали и предварительный диагноз подтвердили. Было решено экстренно провести кесарево сечение и начинать лечение пациентки.

Сейчас женщина чувствует себя лучше, она стала больше двигаться, а отдышка ее больше не мучает.

— Теперь ей рекомендовано дальнейшее лечение и наблюдение кардиолога по месту жительства, — подчеркнула главврач кардиоцентра Ирина Николаева.

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