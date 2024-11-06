В Прикамье школьный казначей украла деньги родителей для покупки наркотиков

Женщина, назначенная казначеем класса в одной из школ Пермского края, украла деньги родителей для покупки наркотиков, сообщает Соликамский городской суд.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в городе Соликамске. Как рассказывает инстанция, местная жительница была назначена казначеем класса в одной из школ города. В задачи женщины входило хранение денег, которые сдавали родители детей в общий фонд. В один момент в руках у казначея появилась сумма средств, которые должны были пойти на выездное мероприятие. Эти деньги женщина решила потратить на себя.
По данным городского суда, обвиняемая потратила деньги из фонда класса на покупку наркотиков, которые она приобрела и хранила для личного употребления. Отмечается, что женщина также крала велосипеды из подъездов домов. Транспорт она сдавала в комиссионные магазины для продажи.
Приговор по уголовному делу в отношении женщины был вынесен 31 октября. Суд выслушал мнения участников разбирательства и изучил доказательства. Жительница Соликамска была признана виновной. Учитывая беременность женщины, ей назначили два года ограничения свободы с взысканием ущерба потерпевшим.