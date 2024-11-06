В Прикамье школьный казначей украла деньги родителей для покупки наркотиков

Речь идёт о происшествии, которое случилось в городе Соликамске. Как рассказывает инстанция, местная жительница была назначена казначеем класса в одной из школ города. В задачи женщины входило хранение денег, которые сдавали родители детей в общий фонд. В один момент в руках у казначея появилась сумма средств, которые должны были пойти на выездное мероприятие. Эти деньги женщина решила потратить на себя.