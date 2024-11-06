Российские следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и изымают предметы и следы, важные для расследования обстоятельств ЧП. В ближайшее время начнется допрос свидетелей, будет назначен ряд судебных экспертиз.