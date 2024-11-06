Бастрыкин заинтересовался гибелью подростка от удара током в Крыму

Глава Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад после гибели подростка в Крыму. 13-летний мальчик забрался в трансформаторную подстанцию и получил удар током, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на ведомство.
По данным следствия, трагедия произошла 4 ноября. Трансформаторная подстанция в районе села Кринички была открыта. В СУ СКР по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Андрею Быкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.