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Бастрыкин заинтересовался гибелью подростка от удара током в Крыму

Мальчик забрался в трансформаторную подстанцию.

Источник: СУ СК по Крыму и Севастополю

Глава Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад после гибели подростка в Крыму. 13-летний мальчик забрался в трансформаторную подстанцию и получил удар током, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, трагедия произошла 4 ноября. Трансформаторная подстанция в районе села Кринички была открыта. В СУ СКР по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Андрею Быкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

СК