В Волгоградской области расследуют уголовное дело о смертельном ДТП

Как сообщили в Следственном комитете России, в социальных медиа появилась информация о том, что водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. В результате аварии автомобилист и еще 2 человека погибли. Еще трое пострадали, в том числе два ребенка.