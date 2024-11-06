Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области расследуют уголовное дело о смертельном ДТП

Председатель СКР инициировал передачу в производство ведомства материалов по факту аварии в регионе, в результате которой погибли 3 человека.

Как сообщили в Следственном комитете России, в социальных медиа появилась информация о том, что водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. В результате аварии автомобилист и еще 2 человека погибли. Еще трое пострадали, в том числе два ребенка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову инициировать передачу материалов уголовного дела из органов внутренних дел в СК РФ. Также главе ведомства доложат о результатах рассмотрения ходатайства.