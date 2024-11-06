Взрывное устройство искали сотрудники КНБ и других ведомств в Таразе

Добавим, что по статье 273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.