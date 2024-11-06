В Омской области минувшей ночью произошли четыре крупных пожара

Этой же ночью пламя охватило заброшенное помещение в Щербакульском районе. Причиной возгорания стала неисправность печного отопления. Из-за пожара у здания разобрали кровлю на площади 135 км.м. К тушению огня привлеки пять пожарных и две единицы техники.