В Омской области минувшей ночью произошли четыре крупных пожара

Минувшей ночью четыре крупных пожара вспыхнули на территории Омской области. Как сообщили в МЧС, обошлось без жертв, пострадал лишь один из частных домов.
Первый пожар произошел вчера ночью в Калачинске. Здесь горела хозпостройка. Пожарные потушили огонь в течение 8 минут.
Этой же ночью пламя охватило заброшенное помещение в Щербакульском районе. Причиной возгорания стала неисправность печного отопления. Из-за пожара у здания разобрали кровлю на площади 135 км.м. К тушению огня привлеки пять пожарных и две единицы техники.
В селе Кутырлы Крутинского района минувшей ночью сгорел частный дом на две квартиры. Возгорание ликвидировали пять пожарных. Однако на момент их прибытия дом был полностью охвачен пламенем.
Еще одно заброшенное здание загорелось в селе Звездино Москаленского района. Огонь также охватил машину по соседству. Площадь возгорания составила 88 кв.м. Обошлось без пострадавших.