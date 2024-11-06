Лжеоператоры сотовой связи за сутки обманули трёх нижегородцев на 3,5 млн рублей

В полиции убедительно просят граждан не реагировать на поступающие в мессенджерах звонки якобы от сотрудников сотовой связи. Они напоминают: продление договоров на действие карты не требуется, даже если вас заверяют в обратном. Все возникшие вопросы по получению услуг сотовой связи рекомендуется решать лично в отделения вашего оператора.