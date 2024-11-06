«Россия» прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Бортпроводница, в которую одна из пассажирок рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород бросила пакет с бутылками, написала заявление в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Россия».
Ранее в Telegram-канал Baza разместил публикацию о том, что 2 ноября во время полета из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород руководитель нижегородского управления Росреестра Оксана Штейн якобы кинула пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу авиакомпании «Россия» за сделанное ею замечание. Сама Штейн в своем Telegram-канале написала, что информация о ее «некорректном поведении» не соответствует действительности и заявила, что планирует встретиться по этому поводу с «полицией аэропорта».
Авиакомпания «Россия» не назвала агентству фамилию участницы инцидента, но сообщила подробности произошедшего.
«Во время выполнения рейса SU6113… пассажир начала выпивать спиртной напиток, принесенный с собой. Бортпроводник сделала ей замечание, после которого пассажир продолжила пить алкоголь, приобретенный на борту. Так как женщина была в адекватном состоянии, экипаж не отказывал в употреблении приобретенного на борту спиртного. Во время выхода из самолета она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника Яну и выбежала из самолета. Задержать ее не удалось», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
О случившимся было доложено командиру воздушного судна, который вызвал на борт сотрудников полиции.
«Работник авиакомпании “Россия” написал заявление в полицию», — подчеркнули в пресс-службе.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов.