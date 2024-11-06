«Россия» прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками

«Во время выполнения рейса SU6113… пассажир начала выпивать спиртной напиток, принесенный с собой. Бортпроводник сделала ей замечание, после которого пассажир продолжила пить алкоголь, приобретенный на борту. Так как женщина была в адекватном состоянии, экипаж не отказывал в употреблении приобретенного на борту спиртного. Во время выхода из самолета она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника Яну и выбежала из самолета. Задержать ее не удалось», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.