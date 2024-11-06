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В Зеленогорске чиновники украли 3,5 млн рублей на командировках для спортсменов

В Зеленогорске чиновников осудили за хищение 3,5 млн рублей. Они организовали 34 мнимые командировки для спортсменов.

Источник: AP 2024

В Зеленогорске девятерых чиновников осудили за хищение 3,5 млн рублей. Об этом рассказали в МВД Красноярского края.

С 2020 по 2022 год местная 55-летняя жительница вместе с подчиненными вносила в сметы расходы на питание и проживание спортсменов на выездных соревнованиях, которых на самом деле не было. Так в документах оказалось 34 мнимые командировки.

По подложным документам сообщники получали деньги из кассы учреждения, в котором работали, и тратили их по собственному усмотрению. В бухгалтерию они предоставляли фиктивные отчеты.

Чиновников обвинили в мошенничестве, служебном подлоге, превышении полномочий и подделке документов. Уголовные дела рассмотрел суд.

Теперь жительница Зеленогорска отправится в колонию общего режима на пять лет. Двум ее подчиненным дали условный срок. Еще шестерым удалось уйти от наказания. В МВД сообщили, что «уголовные дела в их отношении прекращены в связи с их деятельным раскаянием».