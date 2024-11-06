Мошенники подались в механики: житель Уссурийска потерял более 32 тысяч рублей из-за афериста

25-летний житель села Михайловка стал жертвой телефонных аферистов. Мужчину обманули по схеме «звонок из автосервиса» на 32 500 рублей. Полиция проводит проверку и устанавливает личность мошенника, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации МВД России по Уссурийску, пострадавший оставил свой автомобиль в автосервисе для ремонта двигателя. После двух дней ожидания он получил телефонный звонок, который, как ему показалось, исходил от сотрудника сервиса. На другом конце провода голос уверенно сообщил, что предоставленные запчасти не подходят и для завершения ремонта необходимо срочно приобрести новые.
Мужчина согласился на требование незнакомца. Он перевел 32 500 рублей на указанный счет. Когда пострадавший пришел в автосервис, его ожидало неприятное открытие. Сотрудники сервиса не только не звонили ему, но и не делали никаких запросов на дополнительные средства. Тут-то мужчина и осознал, что стал жертвой телефонных аферистов.
Пострадавший обратился в полицию и подал заявление. Заведено уголовное дело по факту мошеннических действий, и в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности и разыскивают подозреваемых.
«Комсомолка» советует быть внимательными в общении с незнакомыми людьми по телефону, особенно когда дело касается финансов, чтобы не стать жертвой лжецов.
Ранее «КП» писала, что в Приморье процветает новый вид интернет-мошенничества. В сообщении аферист пишет: «Привет! Это ты на фото?» и прикладывает к тексту одну или несколько фотографий с расширением apk. Так обманщики крадут учетные данные из мессенджеров и социальных сетей.