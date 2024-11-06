Мошенники подались в механики: житель Уссурийска потерял более 32 тысяч рублей из-за афериста

Мужчина согласился на требование незнакомца. Он перевел 32 500 рублей на указанный счет. Когда пострадавший пришел в автосервис, его ожидало неприятное открытие. Сотрудники сервиса не только не звонили ему, но и не делали никаких запросов на дополнительные средства. Тут-то мужчина и осознал, что стал жертвой телефонных аферистов.