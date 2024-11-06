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В Красноярске отправили под суд семь организаторов подпольного казино

Два с половиной года в Красноярске работали подпольные игровые автоматы.

Источник: Комсомольская правда

В краевом центре завершено расследование уголовного дела в отношении семи участников организованной преступной группы, которые проводили азартные игры. Занимался расследованием региональный следком, сейчас материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Дальше судьбу каждого участника подпольного бизнеса будет вершить суд.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали подробности. Инициатива создания конторы принадлежала 57-летнему местному жителю. Он арендовал нежилое помещение на улице Матросова, приобрел игровые автоматы, нанял себе сотрудников. Из них пять — женщины. Плюс собственный сын, который выполнял функции технического специалиста.

И вот с мая 2021 года по 20 декабря 2023 года казино активно работало, выманивая из карманов наивных горожан их кровно заработанные деньги. Всего там было 58 игровых автоматов.

Но однажды в дверь постучали силовики, и нелегальный бизнес рухнул вмиг. Кстати, вышли на него сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.