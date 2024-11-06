В Красноярске отправили под суд семь организаторов подпольного казино

В краевом центре завершено расследование уголовного дела в отношении семи участников организованной преступной группы, которые проводили азартные игры. Занимался расследованием региональный следком, сейчас материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Дальше судьбу каждого участника подпольного бизнеса будет вершить суд.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали подробности. Инициатива создания конторы принадлежала 57-летнему местному жителю. Он арендовал нежилое помещение на улице Матросова, приобрел игровые автоматы, нанял себе сотрудников. Из них пять — женщины. Плюс собственный сын, который выполнял функции технического специалиста.
И вот с мая 2021 года по 20 декабря 2023 года казино активно работало, выманивая из карманов наивных горожан их кровно заработанные деньги. Всего там было 58 игровых автоматов.
Но однажды в дверь постучали силовики, и нелегальный бизнес рухнул вмиг. Кстати, вышли на него сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.