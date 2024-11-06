«Выпал из кабины большегруза». В Ошмянском районе водитель погиб под колесами своей фуры после столкновения с автобусом

Предварительно удалось установить, что 6 ноября 2024 года 44-летний водитель большегруза Volvo неподалеку от деревни Поляны врезался в автобус, который ехал в попутном направлении. По причине случившегося столкновения мужчина выпал из кабины фуры, попав под колеса своего же авто. Говорится, что от полученных травм он умер.