«Выпал из кабины большегруза». В Ошмянском районе водитель погиб под колесами своей фуры после столкновения с автобусом

Под Ошмянами водитель погиб под колесами своей фуры, выпав из окна кабины. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Предварительно удалось установить, что 6 ноября 2024 года 44-летний водитель большегруза Volvo неподалеку от деревни Поляны врезался в автобус, который ехал в попутном направлении. По причине случившегося столкновения мужчина выпал из кабины фуры, попав под колеса своего же авто. Говорится, что от полученных травм он умер.
Следователи по указанному факту завели уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Тем временем массовое ДТП с пятью автомобилями случилось в Гомеле 5 ноября.
Ранее в Бресте водитель Seat поворачивал и сбил девятилетнего ребенка на переходе.
Кстати, МНС сказало про изменения в уплате транспортного налога в Беларуси в 2025 году.