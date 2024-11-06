В Красноярском крае экипаж ГАИ спас пострадавших в ДТП

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, трагедии предшествовал опасный маневр водителя УАЗа — 43-летний мужчина, двигавшийся по трассе Р-257 в сторону Дивногорска, не сумел удержать автомобиль в своей полосе. В результате отечественная машина вылетела на встречку, где произошло лобовое столкновение с китайским «Джетуром», в салоне которого находились два человека.