В Красноярском крае экипаж ГАИ спас пострадавших в ДТП

Экипаж дорожной полиции оказался первым на месте серьезного столкновения двух автомобилей, произошедшего в Красноярском крае. Не теряя драгоценных минут, инспекторы бросились на помощь участникам аварии.
Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, трагедии предшествовал опасный маневр водителя УАЗа — 43-летний мужчина, двигавшийся по трассе Р-257 в сторону Дивногорска, не сумел удержать автомобиль в своей полосе. В результате отечественная машина вылетела на встречку, где произошло лобовое столкновение с китайским «Джетуром», в салоне которого находились два человека.
Патрульный экипаж ГАИ прибыл на 96-й километр трассы раньше остальных экстренных служб. Полицейские немедленно достали медицинскую укладку из служебного автомобиля и приступили к оказанию первой помощи до приезда медиков. Профессиональные действия сотрудников Госавтоинспекции в первые минуты после ДТП оказались критически важными для пострадавших.
Ранее полицейские из Красноярского края спасли ребенка без сознания.