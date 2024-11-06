Замглавы района Новосибирской области пошёл под суд за незаконный дом

Заместитель главы Кыштовского района Новосибирской области получил наказание за нарушение своих должностных инструкций. Об этом рассказали в региональной УФСБ.
По данным ведомства, Сергей Голиков, будучи начальником капстроительства и заместителем главы местной администрации, выдал субсидию на строительство жилого дома местному жителю. При этом строительство по факту не велось, а документы оказались подложными. В результате сельчанин незаконно получил субсидию, а чиновник выдал разрешительные документы, зная о том, что работы не выполнены.
По решению суда ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 1 год 6 месяцев.