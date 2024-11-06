Замглавы района Новосибирской области пошёл под суд за незаконный дом

По данным ведомства, Сергей Голиков, будучи начальником капстроительства и заместителем главы местной администрации, выдал субсидию на строительство жилого дома местному жителю. При этом строительство по факту не велось, а документы оказались подложными. В результате сельчанин незаконно получил субсидию, а чиновник выдал разрешительные документы, зная о том, что работы не выполнены.