В Красноярске двое мужчин погибли при пожаре из-за курения

В Красноярске на улице Алеши Тимошенкова загорелась квартира на втором этаже. Полыхали домашние вещи. С огнем боролись 16 пожарных на площади десяти квадратных метров. В результате случившегося погибли 51-летний и 40-летний мужчины, сообщает МЧС по краю.