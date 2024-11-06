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В Красноярске двое мужчин погибли при пожаре из-за курения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В доме не было пожарного извещателя.

Источник: Соцсети

В Красноярске на улице Алеши Тимошенкова загорелась квартира на втором этаже. Полыхали домашние вещи. С огнем боролись 16 пожарных на площади десяти квадратных метров. В результате случившегося погибли 51-летний и 40-летний мужчины, сообщает МЧС по краю.

Дознаватель МЧС России установил, что очаг был на матрасе, а предварительной причиной стала неосторожность при курении.

Специалисты напоминают, что курить в постели нельзя, окурки тушить можно только в пепельнице, также необходимо установить пожарный извещатель.

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