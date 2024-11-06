Депутаты Башкирии предложили снизить пенсионный возраст для женщин

Напомним, с 2023 года в России страховая пенсия по старости назначается женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65 лет, однако муниципальные служащие в 2024 году могут рассчитывать на страховую пенсию лишь с 61 года, в 2025 — с 62, в 2026 — с 63 лет, что противоречит Конституции.