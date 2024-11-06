Депутаты Башкирии предложили снизить пенсионный возраст для женщин

Депутаты Башкирии внесли в Госдуму проект о внесении изменений в закон «О страховых пенсиях». Как пояснил спикер регионального заксобрания Константин Толкачев, пенсионные права женщин, занятых в государственном и муниципальном управлении, оказались ущемлены. Чтобы привести законодательство в порядок, парламентарии хотят уравнять эту категорию граждан со всеми остальными.
Напомним, с 2023 года в России страховая пенсия по старости назначается женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65 лет, однако муниципальные служащие в 2024 году могут рассчитывать на страховую пенсию лишь с 61 года, в 2025 — с 62, в 2026 — с 63 лет, что противоречит Конституции.
— Внесенный законопроект предусматривает право назначения страховой пенсии по старости по достижении 60 лет, — заключил Толкачев.
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