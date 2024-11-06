«Упала с высоты двух метров»: 9-летняя девочка получила серьезные травмы на детской площадке в Ангарске

Обычная прогулка в последний день летних каникул закончилась для 9-летней Ксении (имя изменено — Ред.) серьезными травмами. Ушибы и перелом двух позвонков третьеклассница получила, играя на детской площадке в одном из парков Ангарска. Девочка залезла на подвесную канатную дорожку. Неожиданно одна из ступеней ушла из-под ног, и Ксюша рухнула на землю. Врачи дают неутешительный прогноз: на восстановление уйдет не меньше года. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Упала с высоты двух метров.
Все произошло в воскресенье, 1 сентября. В тот день Ксюша вместе с мамой шли из торгового центра, проходили мимо парка. Девочка увидела детскую площадку и попросилась поиграть там.
— Дочь забралась на канатную дорожку. Она прошлась в одну сторону, в другую. Держалась руками крепко, но внезапно ступеньки будто вывернулись в другую сторону, и Ксюша полетела вниз. Упала с высоты больше двух метров, — вспоминает тот день мама Ксюши, Евгения Ступина.
Школьница приземлилась на ягодицы. Евгения подхватила дочь и попыталась помочь подняться ей на ноги. Ксюша кричала и жаловалась на боль в спине. На помощь женщине пришел прохожий. Они вдвоем донесли ребенка до лавочки. Сибирячка вызвала скорую помощь.
Врачи госпитализировали девочку. В больнице семью ждал неутешительный диагноз: у Ксюши перелом двух позвонков…
— В больнице дочь провела две недели. Ей нельзя было вставать с кровати. Она каждый день плакала, ей можно было только лежать. Я перекладывала ее, возила на каталке в ванную… Конечно, морально ей было очень тяжело.
Сейчас Ксюша находится на домашнем обучении, так как ей нельзя сидеть за партой. Девочка носит специальный корсет, который помогает ей поддерживать позвоночник. Боль она уже не ощущает.
По факту травмирования ребенка на детской площадке следователи организовали проверку. Фото: СУ СК по Иркутской области.
— Врачи сказали, что на реабилитацию уйдет минимум год. Назначили курсы массажа и занятия в бассейне. Она освобождена от физкультуры. Ксюша занимается танцами, но об этом пока пришлось забыть.
Евгения рассказывает, что дочь мечтает скорее вернуться в школу и учиться вместе с одноклассниками.
Проводится проверка.
Сразу после случившегося Евгения обратилась в правоохранительные органы, а также в СМИ.
— Эта площадка появилась в парке несколько месяцев назад. У нас возле дома есть похожая конструкция с такими же подвесными ступеньками. Но под ними установлен деревянный настил, либо сетки. А здесь просто земля. Так не должно быть! А еще я узнала, что Ксюша не единственная, кто пострадал на этой площадке. В тот же день, через несколько часов в больницу привезли девочку, которая тоже пострадала на этой площадке.
По факту травмирования ребенка на детской площадке следователи организовали проверку.
— Будут установлены причины и условия произошедшего, проанализирована необходимая техническая и организационно-распорядительная документация по эксплуатации детских площадок, — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
Также проверку проведет прокуратура.
— Будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, техническом регулировании при эксплуатации спортивной и детской игровой инфраструктуры, а также иных федеральных законов, — рассказали в прокуратуре Иркутской области.