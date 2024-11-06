«Упала с высоты двух метров»: 9-летняя девочка получила серьезные травмы на детской площадке в Ангарске

— Эта площадка появилась в парке несколько месяцев назад. У нас возле дома есть похожая конструкция с такими же подвесными ступеньками. Но под ними установлен деревянный настил, либо сетки. А здесь просто земля. Так не должно быть! А еще я узнала, что Ксюша не единственная, кто пострадал на этой площадке. В тот же день, через несколько часов в больницу привезли девочку, которая тоже пострадала на этой площадке.