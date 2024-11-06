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В Ростовской области вспыхнувший телевизор едва не спалил частный дом

Частный дом загорелся из-за вспыхнувшего телевизора в станице Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В станице Мелиховской Ростовской области вспыхнувший телевизор едва полностью не спалил частный дом. Об этом 6 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

— Инцидент произошел на улице Донской. Черный дым из окна заметил хозяин дома, он сразу же вызвал пожарных. Пламя потушили на 5 кв. метрах, — сообщили в МЧС.

Напомним, ранее 16 человек эвакуировали из отеля в Ростове из-за возгорания стиральной машины.

Спасатели напоминают жителям Дона: нужно следить за состоянием электроприборов, а также следует установить пожарный извещатель, который реагирует на дым.

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