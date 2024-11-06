В Ростовской области вспыхнувший телевизор едва не спалил частный дом

В станице Мелиховской Ростовской области вспыхнувший телевизор едва полностью не спалил частный дом. Об этом 6 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
— Инцидент произошел на улице Донской. Черный дым из окна заметил хозяин дома, он сразу же вызвал пожарных. Пламя потушили на 5 кв. метрах, — сообщили в МЧС.
Напомним, ранее 16 человек эвакуировали из отеля в Ростове из-за возгорания стиральной машины.
Спасатели напоминают жителям Дона: нужно следить за состоянием электроприборов, а также следует установить пожарный извещатель, который реагирует на дым.