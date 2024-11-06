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Трамвай сошел с рельсов на проспекте Ленина в Самаре 6 ноября

В ТТУ Самары прокомментировали сход трамвая с рельсов на проспекте Ленина.

Источник: соцсети

Утром в среду, 6 ноября 2024 года, в Самаре произошла очередная неприятность с участием общественного транспорта. На проспекте Ленина сошел с рельсов трамвай, спровоцировав пробку из составов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

«В 08:50 на проспекте Ленина из-за уширения трамвайного полотна произошел сход первой тележки второго вагона трамвая № 5, который следовал в направлении города», — рассказали в МП «ТТУ».

Оперативная бригада прибыла на место происшествия. К 09:56 движение было восстановлено. В результате происшествия никто не пострадал. Трамвай был отбуксирован в депо и в настоящее время находится в ремонтной зоне. Специалисты проведут тщательный осмотр, после чего транспорт вернется на линию.

Как объяснили в трамвайно-транспортном управлении, причиной происшествия стали физический износ рельсов и влияние погодных условий.