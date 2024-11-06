Трамвай сошел с рельсов на проспекте Ленина в Самаре 6 ноября

Оперативная бригада прибыла на место происшествия. К 09:56 движение было восстановлено. В результате происшествия никто не пострадал. Трамвай был отбуксирован в депо и в настоящее время находится в ремонтной зоне. Специалисты проведут тщательный осмотр, после чего транспорт вернется на линию.