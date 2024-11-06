9-летняя школьница получила травмы на детской площадке в Иркутской области

В Ангарске 1 ноября девятилетняя девочка упала с канатной дорожки и получила травмы. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
«В ходе мониторинга СМИ организована проверка о том, что ребёнок получил травмы при падении с подвесной канатной дорожки на детской площадке в районе парка “Современник”», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.
На место происшествия приехала скорая помощь и увезла пострадавшую в больницу. Во время надзорных мероприятий прокуратура проверит детскую площадку. Сотрудники регионального следственного комитета выясняют причины и условия произошедшего. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки.
Ранее сотрудники полиции в соцсетях выявили видеозапись, на которой группа подростков напала на взрослого мужчину и била его.