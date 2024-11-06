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9-летняя школьница получила травмы на детской площадке в Иркутской области

Школьница попала в больницу, упав с канатной дорожки в Ангарске.

Источник: Следственный комитет РФ

В Ангарске 1 ноября девятилетняя девочка упала с канатной дорожки и получила травмы. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

«В ходе мониторинга СМИ организована проверка о том, что ребёнок получил травмы при падении с подвесной канатной дорожки на детской площадке в районе парка “Современник”», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.

На место происшествия приехала скорая помощь и увезла пострадавшую в больницу. Во время надзорных мероприятий прокуратура проверит детскую площадку. Сотрудники регионального следственного комитета выясняют причины и условия произошедшего. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки.

Ранее сотрудники полиции в соцсетях выявили видеозапись, на которой группа подростков напала на взрослого мужчину и била его.

несчастный случай