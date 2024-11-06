Произошёл пожар в корпусе Самарского университета на ул. Потапова, 64

В среду, 6 ноября, утром, в Самаре произошел пожар в корпусе Самарского национального исследовательского университета имени Королева на улице Потапова, 64. Здесь расположен факультет филологии и журналистики.
На втором этаже в аудитории загорелось напольное покрытие на площади пяти квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли 270 человек.
Пожарных вызвали в 09:48. На тушение было направлено 82 человека пожарных личного состава на 25 пожарных машинах.
Горение удалось локализовать уже в 10:17. Полностью пожар был потушен через десять минут после этого — в 10:27.
Во время пожара люди не пострадали, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.